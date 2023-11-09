أسعار النفط تلحق بارتفاع الأسهم وبرنت قرب 80 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفع سعر النفط جنباً إلى جنب مع الأسواق المالية الأوسع بعد انخفاضه بنسبة 7% تقريباً خلال الجلستين السابقتين وسط علامات على تدهور توقعات الطلب.

ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي إلى ما يقرب من 80 دولاراً للبرميل بعد أن أغلق دون هذا المستوى، أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ يوليو. وكان خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 76 دولاراً.

وارتفعت الأسهم في آسيا بعد أن ارتفعت الأسهم الأميركية لليوم الثامن على التوالي يوم الأربعاء، وهي سلسلة مكاسبها الأكثر زخماً منذ ما يقرب من عامين، وسط التفاؤل بأن أسعار الفائدة الأميركية قد بلغت ذروتها.

انخفضت أسعار النفط بشدة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة نتيجة المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب. وعاد تركيز الأسواق على التحركات الأساسية، حيث تراجعت هوامش التكرير وزادت المخزونات في الصين، أكبر مستورد في العالم. وعاد أكبر اقتصاد في آسيا إلى الانكماش في الشهر الماضي، وفق البيانات الصادرة اليوم الخميس.

مخاوف الطلب تهبط بأسعار النفط لأدنى مستوياتها في 3 أشهر

لم تتأثر إمدادات النفط من الشرق الأوسط - مصدر ثلث الإمداد العالمي من النفط الخام - خلال أكثر من شهر بعد هجوم حماس على إسرائيل. وتقترب الشحنات الروسية من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر وأظهرت بيانات القطاع زيادة مخزونات الخام الأميركية بنحو 12 مليون برميل الأسبوع الماضي.

قال تشارو تشانانا، استراتيجي السوق في "ساكسو كابيتال ماركيتس" إن المخاوف بشأن الطلب تدعم حالياً معنويات السوق. وأضاف: "ستكون البيانات الكلية الصادرة من الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى بيانات مخزون تقييم الأثر البيئي، أساسية على المدى القريب لتقييم تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الطلب على النفط".

انعكس الهبوط المتزايد لخام برنت على الفروق السعرية بين عقديه الأقرب أجلاً، حيث تبخرت العلاوة السعرية للعقود الأقصر أجلاً إلى حد كبير. وبلغ الفارق 16 سنتاً في حالة باكورديشن

مقارنة بـ 1.65 دولار قبل شهر.

بلومبرغ