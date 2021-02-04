أسعار النفط تلامس 60 دولاراً

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الخميس بعد أن تمسك تحالف أوبك + لكبار المنتجين بسياسة تخفيض الإنتاج، ومع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ اذار من العام الماضي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات أو 0.03 بالمئة إلى 58.72 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 21 فبراير شباط 2020 في أعقاب قرار أوبك +.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتًا أو 0.34٪ إلى 56.03 دولارًا للبرميل بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى تسوية لها في عام يوم الأربعاء.

ومددت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفين باسم أوبك + ، سياستها الحالية لإنتاج النفط في اجتماع يوم الأربعاء ، في إشارة إلى أن المنتجين سعداء بأن التخفيضات الكبيرة للإمدادات تستنزف المخزونات على الرغم من التوقعات غير المؤكدة للتعافي في الطلب مع استمرار جائحة الفيروس التاجي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت أيضًا لدعم الأسعار ، بمقدار 994 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 475.7 مليون برميل ، وهو أدنى مستوى لها منذ اذار.

وتعززت السوق أيضًا من خلال الأخبار التي تفيد بأن الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي اتخذوا الخطوات الأولى نحو دفع خطة مساعدات فيروس كورونا التي اقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.