أسعار النفط تقفز 6% عقب التطورات الأخيرة بين واشنطن وطهران

شفق نيوز - متابعة

قفزت أسعار النفط العالمية بنحو 6% خلال جلسة اليوم الأربعاء، لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين، تزامناً مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنهاء تعليق وقف إطلاق النار مع إيران، وذلك عقب تبادل الهجمات بين الجانبين وتصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.3% لتصل إلى 78.56 دولاراً، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالنسق ذاته ليسجل 74.81 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتش.

وكان المؤشران قد ارتفعا بنحو 3% يوم أمس الثلاثاء، بعد أن ألغت الولايات المتحدة الترخيص العام الذي يسمح ببيع النفط الخام الإيراني.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر الأربعاء، تنفيذ جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد إيران، قالت إنها استهدفت خلالها أكثر من 80 موقعاً شملت أنظمة دفاع جوي، وشبكات قيادة وسيطرة، ورادارات ساحلية، ومنصات صاروخية مضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقاً سريعاً تابعاً للحرس الثوري في محيط مضيق هرمز.

وفي أعقاب ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف 85 موقعاً ومنشأة عسكرية أميركية في البحرين والكويت، مشيراً إلى أنه جاء "رداً على العدوان الأميركي".