أسعار النفط تقفز 5% وتصل لـ117 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، عصر اليوم الأربعاء، مجدداً بعد تقارير عن توجه أميركي لتمديد الحصار على الموانئ الإيرانية، ما قد يفاقم اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5% ليصل سعر البرميل إلى 117 دولاراً.

يأتي هذا تزامناً مع تصريحات أدلى بها مسؤولون أميركيون، بأن الرئيس دونالد ترمب أصدر توجيهات إلى مساعديه بالاستعداد لفرض حصار طويل الأمد على إيران مع استبعاد إمكانية تجدد التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أولئك المسؤولين قولهم، إن "ترمب خلص إلى أن استئناف القصف أو الانسحاب ينطوي على مخاطر تفوق الإبقاء على الحصار".

وأكدوا أن حصار مضيق هرمز "يسحق" اقتصاد إيران ويجعلها تواجه مشقة كبرى في تخزين نفطها، مشيرين إلى أن ترمب غير مستعد للتخلي عن مطلب تعهد إيران بتعليق التخصيب لمدة 20 عاماً على الأقل.