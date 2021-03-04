أسعار النفط تقفز 5٪.. وبرنت فوق 67 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط نحو 5 في المئة يوم الخميس، بينما يبحث وزراء أوبك وحلفاؤهم مستقبل تقليصات المعروض.

وبحلول الساعة 15:57 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 3.04 دولار بما يعادل 4.7% إلى 67.11 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.84 دولار أو 4.6% مسجلا 64.12 دولار.

وبدأ وزارء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها اجتماعا في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش للبت في سياسة الإنتاج.

وقال مصدر إن روسيا قد أبلغت اجتماع أوبك+ أنه من المهم توخي الحذر وعدم الإخلال بتوازن السوق في ظل ضبابية كثيفة.

كما أشارت روسيا إلى أن الزيادة التدريجية للمعروض يجب أن تكون بحذر وخطوة خطوة، وفق المصدر.

وتابع المصدر أن روسيا قد أبدت لاجتماع أوبك+ أنها ترغب في زيادة إنتاج النفط خلال أبريل لسد عجز بسوق الوقود المحلية.