أسعار النفط تقفز 5% بعد تطورات هرمز

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الاثنين، بارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي وخام برنت إلى 5%، وذلك بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض حصار على إيران، والسيطرة على مضيق هرمز.

وقال ترمب في تدوينة على منصة "تورث سورشيال"، إن "مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحًا، سواء دخلت إيران أم لا. إننا نعيد فرض الحصار الإيراني، الذي سُمّي بهذا الاسم لأنه يمنع فقط سفن إيران أو عملائها من الدخول أو الخروج".

وأضاف: "ستتمتع جميع الدول الأخرى باستخدام عادل ومفتوح للمضيق. ستُعرف الولايات المتحدة من الآن فصاعدًا، باسم حامي مضيق هرمز، ولكن بصفتها هذه، ومن باب الإنصاف، سيتم تعويضها بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، عن جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لهذا الجزء المضطرب من العالم".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن أمس الأحد إن مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة التجارية، على ⁠الرغم من إعلان إيران في وقت سابق أنها أغلقت المضيق بعد أن سارت سفينة في مسار غير معتمد وتعرضت للقصف.

واليوم الاثنين أكد ترمب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده ستفرض رسوماً مقابل حراسة الممر المائي الاستراتيجي.

في حين رد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، على تهديدات الرئيس الأميركي بشأن مضيق هرمز، مؤكداً أن المرور من المضيق "ممنوع" دون إذن إيران.