أسعار النفط تقفز 4% وبرنت يلامس 108 دولارات

ارتفعت أسعار النفط العالمية بنحو 4%، مساء اليوم الثلاثاء، مسجلة برنت 108 دولارات للبرميل، وسط تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية وتوترات في مضيق هرمز، وفي ظل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصين.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة تجاوزت 4%، مسجلة خام برنت نحو 108 دولارات للبرميل، فيما بلغ الخام الأميركي نحو 102 دولارات.

وجاء هذا الارتفاع وسط حالة من الترقب الحذر تسود الأسواق العالمية، إذ يراقب المستثمرون عن كثب تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران التي شهدت جموداً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة.