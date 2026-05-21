أسعار النفط تقفز 2% بعد تمسك إيران باليورانيوم

شفق نيوز- متابعة

ارتفع خام برنت أكثر من 2%، عصر اليوم الخميس، متجاوزاً مستوى 107 دولارات للبرميل، ومسجلاً أعلى مستوى له في الجلسة، عقب تقرير لوكالة "رويترز"، أفاد برغبة إيران في الإبقاء على اليورانيوم المخصب داخل أراضيها.

ويأتي صعود النفط وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف الأسواق من تعثر أي تفاهمات قد تسهم في تهدئة النزاع وتقليص المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي توجيهاً بـ"عدم إرسال اليورانيوم شبه المستخدم في الأسلحة إلى خارج إيران"، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصدرين إيرانيين.

وقالت إيران، اليوم الخميس، إنها تدرس أحدث وجهة نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام "للحصول على الردود المناسبة" من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق.