أسعار النفط تقفز 1٪ مع انخفاض المخزون الأمريكي

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط قرابة 1 بالمئة، يوم الأربعاء، متداولة بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أبريل / نيسان، حيث أظهرت بيانات مخزون الخام ومنتجات الوقود انخفاضا، في أكبر مستهلك للوقود في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر / تشرين الأول 76 سنتا أو 0.90 بالمئة إلى 85.67 دولارا للبرميل في الساعة 0407 بتوقيت جرينتش.

وبالمثل ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر 76 سنتًا أو 0.93٪ إلى 82.13 دولارًا للبرميل.

وتراجعت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 15.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو / تموز، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي .

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات البنزين تراجعت 1.7 مليون برميل وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 510 آلاف برميل وكلاهما مؤشران على الطلب القوي الفوري على الوقود في الولايات المتحدة.

وبدأت مخزونات النفط الخام أيضًا في الانخفاض في مناطق أخرى مع تجاوز الطلب للعرض، والذي كان مقيدًا بتخفيضات كبيرة في الإنتاج من المملكة العربية السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، التي قدمت دعمًا للأسعار.

ويتوقع المحللون أن تمدد السعودية خفض إنتاجها الطوعي من النفط البالغ مليون برميل يوميا لشهر آخر يشمل سبتمبر/ ايلول في اجتماع للمنتجين يوم الجمعة.

وتوقعوا أن أسعار النفط قد تستمر في الارتفاع ، لكنها قد لا تتجاوز 90 دولارًا للبرميل نظرًا لضغوط الركود في بعض المناطق مثل أوروبا، علاوة على ذلك ، بعد مرور ذروة الطلب في الصيف ، "دخلت أسعار النفط نهاية هذه الجولة من الاتجاه الصعودي" .