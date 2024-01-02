أسعار النفط تقفز 1% في العام الجديد

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة، في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، لتبدأ العام الجديد على ارتفاع إذ يوجه اشتباك بحري في البحر الأحمر الاهتمام نحو تعطل محتمل لإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وعززت توقعات بتحفيز اقتصادي صيني توقعات الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

بحلول الساعة 03:19 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 1.37 دولار بما يعادل 1.8 بالمئة إلى 78.40 دولارا للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.79 دولارا للبرميل، بزيادة 1.14 دولار أو 1.6 بالمئة.

وتزايدت مخاطر تحول الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا مطلع الأسبوع بعد أن صدت طائرات هليكوبتر أميركية هجوما الأحد شنه مسلحون حوثيون على سفينة حاويات لشركة ميرسك في البحر الأحمر، مما أدى إلى إغراق ثلاث سفن للحوثيين ومقتل عشرة مسلحين، وذلك وفقا لروايات مسؤولين أميركيين ومن ميرسك وحوثيين.

ومن الممكن أن يؤدي اتساع رقعة الصراع في غزة إلى إغلاق ممرات مائية حيوية لنقل إمدادات النفط مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج.