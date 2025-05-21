أسعار النفط تقفز 1% بعد تقارير عن استعداد إسرائيل لضرب إيران

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط أكثر من واحد بالمائة، يوم الأربعاء، بعد تقارير عن أن إسرائيل تستعد لشن هجوم على منشآت نووية إيرانية مما أثار مخاوف من أن الصراع قد يزعزع توافر الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة الرئيسية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز 86 سنتًا، أي ما يعادل 1.32%، لتصل إلى 66.24 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:03 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو/تموز 90 سنتًا، أي ما يعادل 1.45%، لتصل إلى 62.93 دولارًا.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الثلاثاء، أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النووية الإيرانية، نقلا عن مسؤولين أميركيين متعددين مطلعين على الأمر.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من دولارين للبرميل بعد هذه الأنباء، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار.

وارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات، وينتظر المستثمرون أيضا بيانات مخزونات النفط الأميركية الحكومية التي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.