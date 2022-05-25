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أسعار النفط تقفز وسط توقعات بتقلص العرض مع ارتفاع الطلب

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-25T04:24:13+0000
أسعار النفط تقفز وسط توقعات بتقلص العرض مع ارتفاع الطلب

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، مدعومة بنقص الإمدادات واحتمال زيادة الطلب من البداية القادمة لموسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 1.27 دولار أو 1.27 بالمئة إلى 114.83 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم يوليو تموز 1.27 دولار أو 1.12٪ إلى 111.00 دولارًا للبرميل.

وصعد خام برنت 0.1 بالمئة يوم الثلاثاء بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضا 52 سنتا.

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة يوم الثلاثاء إنها متفائلة من اقتناع أولئك الذين ما زالوا يعارضون حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها التخلص التدريجي من واردات النفط الروسية.

قد يتقلص العرض في الوقت الذي من المتوقع أن يكون السفر في عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى في الولايات المتحدة هو الأكثر ازدحامًا خلال عامين، حيث يتجه المزيد من السائقين الأمريكيين إلى الطريق ويتخلصون من قيود جائحة فيروس كورونا على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود.

بينما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 567 ألف برميل الأسبوع الماضي ، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي، تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 4.2 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 949 ألف برميل.

في الصين ، كثفت بكين جهود الحجر الصحي لإنهاء تفشي COVID الذي بدأ منذ شهر، بينما في شنغهاي، تخطط السلطات للإبقاء على معظم القيود سارية هذا الشهر، قبل الرفع الكامل للإغلاق الذي دام شهرين اعتبارًا من 1 حزيران.

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