أسعار النفط تقفز وتلامس 50 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط 2%، يوم الجمعة، لتواصل محافظتها على المكاسب للأسبوع الخامس، وذلك عقب اتفاق كبار المنتجين على تسوية لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج في مواجهة الطلب المتضرر من جائحة فيروس كورونا.

وذكر موقع CNBC عربية المختص بالشأن الاقتصادي، ان خام القياس العالمي برنت ارتفع 1.04 دولار أو ما يعادل 2.1% إلى 49.75 دولارا للبرميل بحلول إغلاق الأسواق الآسيوية بعد أن ربح نحو 1% أمس الخميس.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو ما يعادل 1.8% إلى 46.48 دولارا للبرميل.

واتفقت أوبك وروسيا أمس الخميس، على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتبارا من كانون الثاني المقبل بمقدار 500 ألف برميل يوميا، لكنهما أخفقتا في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقا للفترة المتبقية من السنة.

وقال غولدمان ساكس في تقرير بعد القرار "أوبك+ تزيل عقبة الخروج من تخفيضاتها الحالية بطريقة منسقة. مما يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام لأسعار النفط خلال 2021".

وتعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، تتجه لخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 7% من الطلب العالمي اعتبارا من كانون الثاني المقبل مقارنة مع التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تواصل أوبك+ التخفيضات الحالية حتى آذار المقبل على الأقل، بعد أن تخلت عن خطط لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا.

أيضا تلقت الأسعار الدعم من خطة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، والتي كسبت زخما في الكونغرس الأميركي.