أسعار النفط تقفز وتكسر حاجز 100 دولار للبرميل

شفق نيوز- متابعة

قفزت أسعار النفط، مساء اليوم الخميس، بنحو 8 بالمئة متجاوزة حاجز 100 دولار للبرميل، وسط تصاعد الشكوك بشأن صمود الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ووفق تداولات الأسواق، صعد سعر خام "برنت" بـ4 بالمئة ليصل إلى 98.5 دولاراً للبرميل في تعاملات الخميس، في حين سجل خام "غرب تكساس" الوسيط 102 دولاراً بارتفاع 8 بالمئة مع حلول الساعة 15.30 (ت.غ).

وشهدت الأسواق العالمية تقلبات شديدة بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي ومستويات التضخم.

ورغم تأكيد إسلام آباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وواصل الجيش الإسرائيلي شن ضربات على لبنان وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان، ما أسفر في أول أيام الهدنة، الأربعاء الماضي، عن مقتل 254 شخصاً وإصابة 1165 آخرين، وفق الدفاع المدني اللبناني.

وترتفع أسعار النفط منذ مدة مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لا سيما التهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما يعزز المخاوف من اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وفجر أمس الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لأسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي يوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 شباط/ فبراير الماضي، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.

وجاء الإعلان قبل أقل من ساعتين من انتهاء مهلة كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مددها مراراً، مطالباً إيران بإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق، محذراً من "تدمير حضارة بأكملها" في حال عدم الامتثال.