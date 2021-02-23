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أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل فوق 65 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-23T05:37:38+0000
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل فوق 65 دولاراً

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط لأكثر من دولار يوم الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل بشأن إطلاق لقاح COVID-19 وانخفاض الإنتاج مع تباطؤ الإمدادات الأمريكية في العودة بعد تجميد عميق في تكساس لإنتاج الخام الأسبوع الماضي.

وذكر بعض المختصين أن منتجي النفط الصخري في جنوب الولايات المتحدة قد يحتاجون أسبوعين على الأقل لإعادة تشغيل أكثر من مليوني برميل يوميًا من إنتاج النفط الخام الذي توقف بسبب الطقس البارد، حيث تبطئ الأنابيب المجمدة وانقطاع التيار الكهربائي من تعافيها. 

وارتفع خام برنت 1.02 دولار أو 1.58 بالمئة إلى 65.38 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى عند 66.79 دولاراً.

وصعد الخام الأمريكي 1.00 دولار أو 1.62 بالمئة إلى 62.70 دولاراً للبرميل بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 63 دولارا. وقد ارتفع كلا المعيارين القياسيين بأكثر من 2٪ يوم الثلاثاء بعد ارتفاعهما بنحو 4٪ في الجلسة السابقة.

رفعت شركة Goldman Sachs Commodities Research توقعاتها لأسعار خام برنت بمقدار 10 دولارات للربعين الثاني والثالث من عام 2021، مستشهدة بانخفاض المخزونات المتوقعة، وارتفاع التكاليف الهامشية لاستئناف نشاط المنبع وتدفقات المضاربة.

يتوقع بنك وول ستريت أن تصل أسعار برنت إلى 70 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من 60 دولارًا كما توقع سابقًا و 75 دولارًا في الربع الثالث من 65 دولارًا سابقًا.

قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في OANDA في نيويورك: "من الصعب ألا نشعر بالتفاؤل مع أسعار النفط الآن، حيث أن اضطراب التجميد العميق يضمن عمليًا أن الانتعاش الصيفي في الطلب على الخام سيمحو أي تخمة في المعروض".

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