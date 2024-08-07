أسعار النفط تقفز نحو 3% بسبب توترات الشرق الأوسط

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية، مساء اليوم الأربعاء، ارتفاعاً من أدنى مستوياتها في عدة أشهر بفعل مخاوف من أن الصراع المتأجج في الشرق الأوسط قد يؤثر سلباً على إنتاج الخام حتى مع استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط الخام.

وبحلول الساعة 11:41 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.18 دولار، أو 2.85%، إلى 78.66 دولاراً للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.4 دولار، أو 3.28%، إلى 75.60 دولاراً.

وفي يوم الاثنين الماضي، هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل كانون الثاني/ يناير الماضي، ولامست العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوياتها منذ شباط/ فبراير الماضي مع تدني سوق الأسهم العالمية وسط مخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف.

وكسرت أسعار النفط الخام سلسلة من الانخفاضات استمرت لثلاث جلسات أمس الثلاثاء، وواصلت التوترات في الشرق الأوسط تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات في جلسة التداول اليوم الأربعاء.

ويتأهب الشرق الأوسط لموجة جديدة محتملة من الهجمات من جانب إيران وحلفائها في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في طهران وقائد كبير في جماعة حزب الله اللبنانية في بيروت، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن مسؤولين أميركيين على اتصال مع الحلفاء والشركاء في المنطقة وإن هناك "اتفاقا بالإجماع" على أنه لا ينبغي لأي طرف القيام بأي إجراءات تؤدي إلى تصعيد الوضع.

وقال دانيال هاينز المحلل في إيه.إن.زد "أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط قد يزيد خطر اضطراب الإمدادات من المنطقة".

وتراجعت الأسعار في وقت سابق من جلسة اليوم بعد بيانات أميركية أظهرت زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام والبنزين.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات الأسبوعية في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات التجارة الصينية أن واردات النفط الخام اليومية انخفضت في تموز/ يوليو الماضي إلى أدنى مستوى منذ أيلول/ سبتمبر 2022.