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أسعار النفط تقفز مع انجماد شديد في أمريكا اغلق آبار النفط فيها

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-16T05:25:13+0000
أسعار النفط تقفز مع انجماد شديد في أمريكا اغلق آبار النفط فيها

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد ان أدت أزمة الطاقة المتفاقمة في الولايات المتحدة إلى تعطيل إنتاج الخام وفرضت إغلاق بعض أكبر مصافي التكرير في البلاد، كما ارتفعت الأسعار بسبب التفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي وسط تسارع إطلاق لقاحات COVID-19.

وارتفع خام برنت 35 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 63.65 دولاراً للبرميل في الساعة 05:09 بتوقيت جرينتش بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2020 في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77سنتًا 1.33% إلى 60.29 دولارًا للبرميل. 

أوقف الطقس البارد في الولايات المتحدة آبار النفط ومصافي التكرير في تكساس يوم الاثنين وفرض قيودًا على مشغلي الغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب الخام.

دفع التجميد العميق النادر موردي الطاقة الكهربائية في الولاية إلى فرض انقطاع التيار الكهربائي ، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن ما يقرب من 3 ملايين منزل وشركة.

تنتج تكساس ما يقرب من 4.6 مليون برميل من النفط يوميًا، وهي موطن لـ 31 مصفاة، وهو أكبر عدد في أي ولاية أمريكية، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة ، بما في ذلك بعض أكبر المصافي في البلاد.

أدرجت منظمة الصحة العالمية (WHO) يوم الإثنين لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) التابع لجامعة أكسفورد وأسترازينيكا للاستخدام في حالات الطوارئ ، مما وسع الوصول إلى اللقاح غير المكلف نسبيًا في العالم النامي.

وساعدت تخفيضات الإنتاج من جانب واحد في المملكة العربية السعودية ايضا على الارتفاع بأكثر من 20٪ هذا العام ، حيث تم سحب المخزونات العالمية المتضخمة حتى مع استمرار فيروس كورونا المستعصي في زيادة الإغلاق.

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