أسعار النفط تقفز متجاوزة حاجز الـ 112 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، في ظل تنامي الشكوك بشأن احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الإيرانية المستمرة منذ شهر.

ووفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار عند التسوية بما يعادل 4.22% مسجلة 112.57 دولار للبرميل.

وأدت الحرب إلى خروج نحو 11 مليون برميل من النفط يومياً من الإمدادات العالمية، ووصفت وكالة الطاقة الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي مجتمعتين.