أسعار النفط تقفز لأكثر من 76 دولارا للبرميل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، فجر اليوم الإثنين، لأكثر من 76 دولارا للبرميل، بعد التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وبلغت سعر البرميل، لغاية كتابة الخبر، 76.3 دولارا، بعد أن ابلغ منذ بدء الحرب بين إسرائيل وإيران، 72 دولارا.

وكانت أسعار النفط قبل بدء الصراع بين الطرفين، دون الـ70 دولارا، وانخفضت لغاية 65 دولارا قبل أيام من بدء التصعيد.

وفجر اليوم، سرت أنباء باستهداف إسرائيل منشآة فوردو النووية في إيران، ما تسبب بهزات أرضية في مدن إيرانية، تشير إلى إصابة المفاعل بشكل مباشر.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 حزيران 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت ليومين متتاليين "ليلا"، وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.