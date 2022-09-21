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أسعار النفط تقفز إلى أكثر من 2% مع إعلان بوتين تعبئة جزئية للجيش

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-21T08:36:50+0000
أسعار النفط تقفز إلى أكثر من 2% مع إعلان بوتين تعبئة جزئية للجيش

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش بما يشكل تصعيداً للحرب في أوكرانيا ومما أثار مخاوف من حدوث المزيد من النقص في إمدادات النفط والغاز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.31 دولار أو 2.55% إلى 92.93 دولارا للبرميل بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.38 دولار في اليوم السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.18 دولار أو 2.5% مسجلة 86.04 دولارا للبرميل.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء بأول تعبئة للجيش في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، منذراً الغرب أنه إذا استمر فيما وصفه "بالابتزاز النووي" فإن موسكو سترد بكل القوة التي لديها في ترسانتها الضخمة.

وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون الروسي "إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا، هذا ليس خداعا".

وأضاف بوتين أنه وقع مرسوما بالتعبئة الجزئية، وتعد الخطوة تصعيدا كبيرا في الصراع.

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