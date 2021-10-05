أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى في 7 سنوات

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط يوم الثلاثاء، ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوياته منذ 2014، في حين قفزت عقود برنت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، بعد أن تمسك تحالف "أوبك+" لكبار المنتجين بزيادة إنتاجية مقررة بدلا من ضخ المزيد من الخام.

واتفقت "أوبك+" أمس الإثنين على التقيد باتفاقها لشهر تموز/يوليو لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا حتى نيسان/أبريل 2022، لإنهاء تدريجي لتخفيضات إنتاجية قائمة قدرها 5.8 مليون برميل يوميا.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 1.31 دولار، أو 1.7%، لتسجل عند التسوية 78.93 دولار للبرميل.

وأثناء الجلسة قفز الخام الأمريكي بأكثر من 2% إلى 79.48 دولار، وهو أعلى مستوى له في حوالي سبعة أعوام.

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 1.30 دولار، أو 1.6%، لتبلغ عند التسوية 82.56 دولار للبرميل.

وأثناء الجلسة سجل برنت أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 83.13 دولار.

ووسع الخامان القياسيان مكاسبهما من جلسة أمس الإثنين، عندما قفز كل منهما بأكثر من 2%.

وقال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو إن "السوق تدرك أننا سنشهد نقصا في المعروض في الشهرين المقبلين ويبدو أن أوبك سعيدة بذلك الوضع"، وفق ما نقلت رويترز.

وقفزت أسعار النفط بالفعل أكثر من 50% هذا العام، وهو ما يزيد الضغوط التضخمية التي تخشى دول مستهلكة للخام، مثل الولايات المتحدة والهند، أنها ستعطل التعافي من جائحة كوفيد-19.

وقالت اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ الشهر الماضي، إنها تتوقع عجزا قدره 1.1 مليون برميل يوميا في المعروض من الخام هذا العام، والذي قد يتحول إلى فائض 1.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة، التي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم، ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.