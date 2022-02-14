أسعار النفط تقفز لاعلى مستوياتها في 7 سنوات

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط، يوم الاثنين، أعلى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى عقوبات أمريكية وأوروبية من شأنها أن تعطل الصادرات من أكبر منتج في العالم في سوق ضيقة بالفعل.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.49 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:31 بتوقيت غرينتش ، بارتفاع 1.05 دولار ، أو 1.11٪ ، بعد أن بلغت في وقت سابق ذروة 96.16 دولارًا ، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.27 دولار، أو 1.36٪ ، إلى 94.38 دولارًا للبرميل، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى للجلسة عند 94.94 دولارًا ، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2014.

وأثارت التعليقات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من جانب روسيا على أوكرانيا اهتزاز الأسواق المالية العالمية.

وقالت الولايات المتحدة أمس الأحد إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم.

وتأتي التوترات في الوقت الذي تكافح فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، لزيادة الإنتاج على الرغم من التعهدات الشهرية بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا حتى مارس/ اذار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الفجوة بين إنتاج أوبك + وهدفها اتسعت إلى 900 ألف برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني، بينما قال جي بي مورجان إن الفجوة لأوبك وحدها تبلغ 1.2 مليون برميل يومياً.