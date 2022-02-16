أسعار النفط تقفز فوق 95 دولارا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة، الأربعاء، لتعوض معظم خسائر اليوم السابق، في الوقت الذي يزن فيه المستثمرون تصريحات متضاربة بشأن احتمال انسحاب بعض القوات الروسية من أنحاء أوكرانيا.

وسيطر الموقف المهدد لروسيا على أسواق النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع وجود مخاوف من أن تعطل إمدادات الطاقة من المنتج الرئيسي.

كما تلقت السوق دعماً من البيانات الأسبوعية التي أظهرت أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة استقر عند مستويات قياسية، في حين انخفضت مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر /ايلول 2018.

وارتفع خام برنت 2.13 دولار إلى .95.48 دولار للبرميل في الساعة (13:15 بتوقيت جرينتش) ليقلص معظم انخفاض الثلاثاء 3.3 بالمئة بعدما أعلنت روسيا انسحابا جزئيا لقواتها قرب أوكرانيا.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.24 دولار أو 3.1 بالمئة إلى 94.15 دولار بعد أن أنهى العقد جلسة الثلاثاء على تراجع 3.6 بالمئة.

وسجل كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر 2014 يوم الاثنين ، حيث لامس برنت 96.78 دولارًا ووصل خام غرب تكساس الوسيط 95.82 دولارًا.

وأعلنت موسكو عن سحب جزئي لقواتها من الحدود الأوكرانية لكن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قال يوم الأربعاء إن الحلف لم يشهد أي تهدئة وإن روسيا تواصل حشدها العسكري.