أسعار النفط تقفز فوق 71 دولارا للبرميل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط العالمية مجدداً، يوم الثلاثاء، ليتجاوز 71 دولاراً للبرميل الواحد بعد أن قارب السبعين دولاراً في وقت سابق.

وبحسب بيانات التداول التي أوردتها وسائل إعلام اقتصادية، بلغ سعر العقود الآجلة لشهر آب/ أغسطس لمزيج بحر الشمال ماركة "برنت" 71.04 دولارا للبرميل، بارتفاع بلغت نسبته 2.48%، وهي المرة الأولى منذ الثامن من شهر آذار/ مارس التي يبلغ فيها مؤشر التداول هذا المستوى.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر تموز/ يوليو للنفط ماركة "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 3.29%، ليبلغ سعر البرميل 68.5 دولارا.

وفي مطلع أبريل/ نيسان 2020، اتفق تحالف "أوبك+" الذي يضم أعضاء في منظمة "أوبك" إلى جانب منتجين مستقلين بقيادة روسيا، على تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يوميا في مايو/ أيار.

واستقر خفض الإنتاج عند قرابة 6.65 ملايين برميل يوميا، بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس "كورونا"، ومع تعافي الوضع، تم تعديل القيود، وبلغت 6.9 ملايين برميل يوميا في أبريل الماضي.

وفي أبريل الماضي قرر تجمع "أوبك +" زيادة الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا من مايو/ أيار إلى يوليو/تموز، توقعا لزيادة الطلب العالمي على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.