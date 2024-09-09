أسعار النفط تقفز دولارا واحدا بسبب عاصفة ساحل الخليج

شفق نيوز/ قفزت العقود الآجلة للنفط دولارا في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، مع اقتراب إعصار محتمل من ساحل الخليج الأمريكي ومع تعافي الأسواق من موجة بيع عقب بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دولارا واحدا أو 1.48 بالمئة إلى 68.67 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:46 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتا أو 1.39 بالمئة إلى 72.05 دولارا للبرميل.

وقال محللون إن هذا الارتفاع جاء جزئيا ردا على إعصار محتمل في ساحل الخليج الأمريكي.

وقال محللون إن انخفاض معدل البطالة يشير إلى قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا الشهر بدلاً من خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة.

وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادة الطلب على النفط من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وجعل النفط أرخص لحاملي العملات غير الدولارية.