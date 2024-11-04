أسعار النفط تقفز بأكثر من 1% بعد تأخر زيادة إنتاج أوبك+

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، بعد أن قالت أوبك+ أمس الأحد إنها ستؤجل زيادة الإنتاج المقررة في ديسمبر/كانون الأول لمدة شهر بسبب ضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج المجموعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار للبرميل، أو 1.61 بالمئة، إلى 74.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:21 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.20 دولار للبرميل، أو 1.73 بالمئة، إلى 70.69 دولار.

وكان من المقرر أن تزيد أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع الانتخابات الرئاسية الأميركية يوم الثلاثاء، حيث أظهرت استطلاعات الرأي تنافس نائبة الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بشكل متقارب.

ويتوقع خبراء الاقتصاد، الخميس، أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.