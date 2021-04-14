أسعار النفط تقفز بنسبة 5%

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط العالمية، يوم الأربعاء، بنسبة قاربت الـ5%، على خلفية بيانات وزارة الطاقة الأميركية عن احتياطي النفط في البلاد.

ووفقا لبيانات التداول، بلغ سعر العقود الآجلة لشهر حزيران لمزيج بحر الشمال ماركة برنت 66.55 دولاراً للبرميل، بارتفاع نسبته 4.7%، بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أيار لبرميل النفط ماركة غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.02% ليبلغ 63.2 دولاراً للبرميل.

وصدرت في وقت سابق، اليوم الأربعاء، الإحصائيات الخاصة باحتياطيات النفط في الولايات المتحدة والتي تجاوزت بشكل كبير توقعات الخبراء بشأن انخفاضها.

وبحسب البيانات، انخفض احتياطي النفط التجاري للبلاد خلال الأسبوع الماضي بوتيرة قياسية منذ شباط، بمقدار 5.9 مليون برميل ووصل إلى 492.4 مليون برميل، في الوقت الذي توقع فيه المحللون انخفاضًا في المؤشر بمقدار 2.9 مليون برميل فقط.