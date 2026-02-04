أسعار النفط تقترب من 70 دولاراً للبرميل الواحد

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، بارتفاع أسعار النفط لتقترب من 70 دولاراً للبرميل الواحد.

وذكرت الوكالة أن صعود النفط يأتي على خلفية انهيار المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران بعد غد الجمعة في العاصمة العُمانية مسقط، مبيناً أن المباحثات ألغيت بسبب رفض الإيرانيين التطرق إلى أي قضايا خارج إطار الملف النووي.

وبحسب مسؤولين أميركيين فإن "واشنطن أبلغت طهران أنها لن توافق على مطالبها بتغيير مكان وشكل محادثات الجمعة، وأبلغنا إيران أن الخيار إما هذا أو لا شيء فأجابوا إذن لا شيء".