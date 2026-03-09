أسعار النفط تقترب من 120 دولاراً في أكبر ارتفاع منذ نحو 40 عاماً

شفق نيوز- متابعة

أفادت شبكة CNBC، يوم الاثنين، بأن أسعار النفط العالمية سجلت ارتفاعاً حاداً لتقترب من مستوى 120 دولاراً للبرميل، في أكبر قفزة يومية تشهدها الأسواق منذ نحو أربعة عقود.

وذكرت الشبكة أن أسعار الخام ارتفعت بشكل كبير خلال تداولات بداية الأسبوع، وسط مخاوف متصاعدة من تعطل إمدادات الطاقة العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، التي تعد من أبرز مناطق إنتاج وتصدير النفط في العالم.

وبحسب التقرير، فإن القفزة المفاجئة في الأسعار جاءت في ظل قلق الأسواق العالمية بشأن أمن الإمدادات النفطية وحركة الشحن في الممرات البحرية الاستراتيجية، ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو شراء النفط تحسباً لأي نقص محتمل في المعروض.

ويرى محللون في أسواق الطاقة أن استمرار التوترات قد يدفع الأسعار إلى تجاوز حاجز 120 دولاراً للبرميل خلال الفترة المقبلة، في حال تعطل الإمدادات أو تأثرت حركة النقل البحري للنفط.

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رداً على ارتفاع أسعار الوقود، إن "على السفن أن تُظهر الشجاعة وتتجه لعبور مضيق هرمز، ولا شيء يدعو للخوف".

من جهته، أكد رئيس كوريا الجنوبية ضرورة اتخاذ تدابير استباقية تحسباً لأسوأ السيناريوهات المحتملة بشأن أزمة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن بلاده تبحث سريعاً عن مصادر بديلة للنفط الخام غير تلك التي تمر عبر مضيق هرمز.