أسعار النفط تقترب من أعلى مستوياتها في 10 أشهر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، لتحوم حول أعلى مستوى جديد في عشرة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابق، إذ طغت توقعات تقلص الإمدادات العالمية والمخاوف من تعطل الإمدادات في ليبيا على المخاوف من تباطؤ الطلب في بعض الدول مثل الصين.

وبحلول الساعة 04:11 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 18 سنتا، ليصل 92.24 دولارا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا، ليصل الى 89.06 دولارا للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 2% يوم أمس الثلاثاء ليغلقا عند أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024، مشيرة إلى مؤشرات على أن أداء الاقتصادات الكبرى أفضل من المتوقع على الرغم من الرياح المعاكسة مثل ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم.

وفي ظل شح الإمدادات، مددت السعودية وروسيا الأسبوع الماضي تخفيضات طوعية للإمدادات بإجمالي 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة إن من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط العالمية بنحو نصف مليون برميل يوميا في النصف الثاني من عام 2023، مما يتسبب في ارتفاع أسعار النفط مع متوسط سعر برنت 93 دولارا للبرميل في الربع الرابع.

لكن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ونواتج التقطير والبنزين ارتفعت الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.