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أسعار النفط تغلق عند ذروة عامين وتوقعات لانتعاش الطلب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-29T04:50:44+0000
أسعار النفط تغلق عند ذروة عامين وتوقعات لانتعاش الطلب

شفق نيوز/ ختمت أسعار النفط الأسبوع مرتفعة أكثر من خمسة بالمئة، مع صعود خام القياس العالمي برنت ليغلق عند ذروة عامين، بفضل بيانات قوية للاقتصاد الأميركي وتوقعات لانتعاش الطلب العالمي مما طغى على بواعث القلق من زيادة المعروض الإيراني فور رفع العقوبات.

ارتفع برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 69.63 دولار للبرميل، أعلى إقفال له منذ مايو 2019. وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.79 بالمئة ليغلق على 66.32 دولار للبرميل.

وقال إيوجن فاينبرج المحلل في كومرتس بنك "متعززا ببيانات اقتصادية جيدة وشهية للمخاطرة بين المستثمرين في أسواق المال، يستهدف برنت مجددا مستوى 70 دولارا للبرميل المهم نفسيا."

وأضاف "المخاوف حيال الطلب بسبب الجائحة تفسح الطريق للتفاؤل في ضوء العودة السريعة للمستهلكين."

ويتوقع المحللون انتعاش الطلب العالمي على النفط ليقترب من 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام بفضل موسم الرحلات الصيفية في أوروبا والولايات المتحدة عقب برامج واسعة النطاق للتطعيم ضد كوفيد-19

وقال محللو أيه.إن.زد "الطلب على البنزين أصبح يتجاوز مستويات 2019 في مناطق عديدة."

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