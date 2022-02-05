أسعار النفط تغلق على مكاسب كبيرة خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أغلقت أسعار النفط على مكاسب بدعم استمرار المخاوف من تعطل الإمدادات، تغذيها برودة الطقس في الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية بين كبار المنتجين في العالم.

واغلق خام برنت في آخر جلسة له الجمعة على ارتفاع بمقدار 2.16 دولار ليصل الى 93.27 دولار، وحقق ربحا اسبوعيا بلغ 3.24 دولار او ما يعادل نسبة 3.6% في اسبوع.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضا على ارتفاع بمقدار 2.04 دولار ليصل الى 92.31 دولار للبرميل وحقق ربحا اسبوعيا ايضا بلغ 5.49 دولار او ما يعادل نسبتها 6.32%.

وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات هذا الأسبوع بعد صراع عسكري محتمل في أوكرانيا والذي من شأنه التسبب في اضطراب أسواق الطاقة، كما ان العراق وهو ثاني أكبر منتج في أوبك لم يتمكن من الوصول في انتاجه النفطي الذي حددته المنظمة البالغ 4.28 مليون برميل يوميا في كانون الثاني مما يثير المخاوف من وجود شحة في الإمدادات النفطية.