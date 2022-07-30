أسعار النفط تغلق على مكاسب سعرية اسبوعية

شفق نيوز/ اغلقت بورصات النفط العالمية على مكاسب في أسعارها خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاعها في آخر جلسة لها يوم الجمعة.

واغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بمقدار 0.26 سنتا ليصل الى 99.58 دولارا، وسجل ارباحا اسبوعية بلغت 3.23 دولارات، بما يعادل 3.35%.

واغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع ايضا بمقدار 2.14 دولاران ليصل الى 103.97 دولارات، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 0.77 سنتا او ما يعادل 0.75 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع بمقدار 2.20 دولاران ليصل الى 98.62 دولارا للبرميل وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 3.92 دولارات او ما يعادل 4.14% .

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعا في أسعار النفط مع شحة الإمدادات يقابلها توقعات بحدوث ركود اقتصادي.