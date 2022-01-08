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أسعار النفط تغلق على مكاسب أسبوعية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-08T07:15:11+0000
أسعار النفط تغلق على مكاسب أسبوعية

شفق نيوز/ أغلقت أسعار النفط اليوم السبت، على مكاسب أسبوعية بالرغم من تراجعها قليلا في آخر يوم لها بسبب كازاخستان وليبيا.

اقترب خامي برنت والأمريكي من تسجيل زيادة تقترب من 5% في الأسبوع الأول من العام مع بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ نهاية تشرين الثاني مدفوعة بالمخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفض خام برنت في آخر جلسة له قبل اغلاقه بمقدار 24 سنتا ليصل الى 81.75 دولار، إلا أنه حقق ربحا أسبوعيا بلغ 4.90 دولار او ما يعادل نسبة 6.54% في اسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض بمقدار 56 سنتا ليصل الى 78.90 دولار للبرميل الا انه حقق ربحا اسبوعيا ايضا بلغ 4.80 دولار أو ما يعادل نسبتها 6.16%.

وتراجعت أسعار النفط عند التسوية أمس الجمعة حيث تأثر السوق بمخاوف حول الإمدادات بفعل اضطرابات كازاخستان وانقطاعات الإنتاج في ليبيا بجانب صدور تقرير التوظيف الأمريكي الذي جاء دون التوقعات وتأثيره المحتمل على سياسة المجلس الاحتياطي الفدرالي.

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