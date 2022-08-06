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أسعار النفط تغلق على خسارة كبيرة الأسبوع الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-06T06:27:34+0000
أسعار النفط تغلق على خسارة كبيرة الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ اغلقت بورصات النفط العالمية على خسارة كبيرة في أسعارها خلال الأسبوع الماضي بالرغم من ارتفاعها في آخر جلسة لها يوم أمس الجمعة.  

واغلق خام البصرة الثقيل على ارتفاع بمقدار 1.05 دولارات ليصل الى 90.08 دولارا، الا أنه سجل خسارة أسبوعية بلغت 9.5 دولارات، بما يعادل 9.54%.

واغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع ايضا بمقدار 0.80 سنتا ليصل الى 94.92 دولارا، الا انه سجل خسارة اسبوعية بلغت 9.05 دولارات او ما يعادل 8.7 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع بمقدار 0.47 سنتا ليصل الى 89.01 دولارا للبرميل وسجل خسارة اسبوعية بلغت 9.61 دولارات او ما يعادل 9.74% .

وشهد الاسبوع الماضي انخفاضا في اسعار النفط مع زيادة المخزونات النفطية الامريكية ومخاوف الركود الاقتصادي في العالم.

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