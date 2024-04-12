أسعار النفط تعود للارتفاع وبرنت فوق 90 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إذ أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة مخاطر تعطل الإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط، على الرغم من أن الأسعار تتجه لتكبد خسائر أسبوعية وسط توقعات بتخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وبحلول الساعة 0420 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا، بما يعادل 0.57 بالمئة، إلى 90.25 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا، أو 0.72 بالمئة، إلى 85.63 دولارا.

ومحت المكاسب بعض خسائر الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف بشأن التضخم الأمريكي العنيد مما قلل الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.

وقصفت طائرات حربية يشتبه أنها إسرائيلية السفارة الإيرانية في دمشق في هجوم توعدت إيران بالانتقام منه، مما أدى إلى تفاقم التوترات في منطقة متوترة بالفعل بسبب حرب غزة.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال يوم الأربعاء إن إسرائيل "يجب أن تُعاقب، وسوف تُعاقب" على الهجوم.

وتتوقع الولايات المتحدة هجوماً من جانب إيران ضد إسرائيل، لكنه لن يكون كبيراً بما يكفي لجر واشنطن إلى الحرب، وفقاً لمسؤول أميركي. وقالت مصادر إيرانية إن طهران أشارت إلى رد يهدف إلى تجنب تصعيد كبير.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل تواصل حربها في غزة لكنها تستعد أيضًا لسيناريوهات في مناطق أخرى.