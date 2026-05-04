أسعار النفط تعاود الهبوط بعد تصريحات ترمب حول هرمز

شفق نيوز- بغداد

تراجعت أسعار النفط العالمية، يوم الاثنين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستبدأ جهوداً للمساعدة في تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، في خطوة هدفت إلى تهدئة المخاوف بشأن تعطل الإمدادات، رغم بقاء الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 64 سنتاً، أو 0.59%، لتصل إلى 107.53 دولارات للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، إلى 101.10 دولاراً للبرميل، بخسارة بلغت 84 سنتاً أو 0.82%، وذلك بعد خسائر سابقة في جلسة الجمعة.

ورغم هذا التراجع، بقيت أسعار النفط مدعومة بفعل غياب اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، واستمرار القيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم شرايين نقل النفط في العالم.

وتشير التقديرات إلى أن تعثر المفاوضات بين الجانبين، وتمسك كل طرف بمواقفه، لا يزالان عاملين رئيسيين في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.