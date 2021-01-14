أسعار النفط تعاود الهبوط

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم مما أثار مخاوف بشأن الطلب، على الرغم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي والبيانات القوية من الصين حدت الخسائر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتًا ، أو 0.32٪ ، إلى 55.88 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش ، بينما تراجعت عقود غرب تكساس الوسيط الأمريكية 11 سنتًا ، أو 0.21٪ ، إلى 52.80 دولارًا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع ، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مع زيادة إنتاج المصافي إلى أعلى مستوى منذ أغسطس آب.

وسجلت الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، أكبر قفزة يومية في حالات الإصابة الجديدة بـ COVID-19 في أكثر من 10 أشهر حيث تضاعفت الإصابات في مقاطعة هيلونغجيانغ الشمالية الشرقية ثلاث مرات تقريبًا ، مما يبرز التهديد المتزايد قبل عطلة وطنية كبرى.

وأعلنت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا عمليات إغلاق أكثر صرامة وأطول لفيروس كورونا يوم الأربعاء بسبب انتشار سريع لمتغير COVID تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا ، وبما أنه من غير المتوقع أن تساعد اللقاحات كثيرًا لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر أخرى.

وقال مسؤول في وكالة الطاقة الدولية (IEA) إن منتجي النفط يواجهون تحديًا غير مسبوق لتحقيق التوازن بين العرض والطلب ، حيث إن العوامل ، بما في ذلك وتيرة واستجابة لقاحات COVID-19 ، تخيم على التوقعات.

وأظهرت بيانات جمركية ، اليوم الخميس ، أن إجمالي واردات الصين من النفط الخام ارتفع بنسبة 7.3٪ في عام 2020 على الرغم من صدمة فيروس كورونا في وقت سابق من العام ، مع وصول قياسي في الربعين الثاني والثالث مع توسع المصافي في عملياتها وانخفاض الأسعار شجعت على التخزين.

كما أن حزمة الإغاثة الضخمة من COVID-19 ، والتي من المقرر أن يكشف عنها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم الخميس ، أبقت الخسائر تحت السيطرة.