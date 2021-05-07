أسعار النفط تعاود الارتفاع

شفق نيوز/ انتعشت أسعار النفط بعد انخفاضها بنسبة 1٪ في الجلسة السابقة على خلفية البيانات الاقتصادية المزدهرة من الصين والولايات المتحدة ، على الرغم من ارتفاع جائحة COVID-19 في الهند.

وبحلول الساعة 0616 بتوقيت غرينتش ، بلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو / تموز 68.40 دولارًا للبرميل ، مرتفعة 31 سنتًا أو 0.5٪ ، في حين كانت العقود الأمريكية. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لشهر يونيو 29 سنتًا ، أو 0.5٪ ، إلى 65 دولارًا.

ويسير برنت وغرب تكساس الوسيط على الطريق الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية مع تخفيف القيود المفروضة على الحركة في الولايات المتحدة وأوروبا ، واستعادة عمليات المصانع وتطعيمات فيروس كورونا ، مما يمهد الطريق لانتعاش الطلب على الوقود ، بينما من المرجح أن تعطي الرحلات الصيفية المكبوتة مزيدًا من النتائج. زيادة استهلاك البنزين ووقود الطائرات.

وفي الصين ، أظهرت البيانات تسارع نمو الصادرات بشكل غير متوقع في أبريل ، بينما أشار مسح خاص إلى توسع قوي في نشاط قطاع الخدمات. [nL1N2MU04N]

لكن واردات النفط الخام لأكبر مشتر في العالم تراجعت 0.2 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بالعام السابق إلى 40.36 مليون طن أو 9.82 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول. [nL1N2MU053]

وقال الخبير الاقتصادي هووي لي من بنك OCBC السنغافوري "رقم الاستيراد ليس الأفضل" ، مضيفًا أن انخفاض معدلات التشغيل في مصافي التكرير المستقلة في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين الشهر الماضي ربما تسبب في الانخفاض.

وقال لي "مع ذلك ، لا يزال من السابق لأوانه الدعوة إلى إنهاء الإفراط في السلع في الصين ، كما يتضح من أرقام واردات خام الحديد والنحاس".

وفي الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، انخفضت مطالبات البطالة ، مما يشير إلى أن انتعاش سوق العمل قد دخل مرحلة جديدة وسط اقتصاد مزدهر. اقرأ أكثر

ومع ذلك ، كان تعافي الطلب على النفط متفاوتًا حيث أدى ارتفاع حالات COVID-19 في الهند إلى خفض استهلاك الوقود في ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم. اقرأ أكثر

وقال جيفري هالي كبير المحللين في اواندا "الهند تظل الحلقة الضعيفة في سرد ​​ارتفاع أسعار النفط."

قالت شركة استشارات الطاقة FGE في مذكرة للعميل إن عودة ظهور COVID-19 في دول مثل الهند واليابان وتايلاند يعيق تعافي الطلب على البنزين ، على الرغم من أن بعضًا من هذا الطلب المفقود تم تعويضه من قبل دول مثل الصين حيث تجاوز السفر في عطلة عيد العمال الأخيرة. مستويات 2019.

وقالت FGE: "إن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا يسير بشكل جيد نسبيًا".

"علاوة على ذلك ، يمكننا أن نرى زيادة في الطلب مع تخفيف عمليات الإغلاق وإطلاق الطلب المكبوت خلال موسم القيادة الصيفي."