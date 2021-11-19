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أسعار النفط تعاود الارتفاع عالمياً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-19T07:24:03+0000
أسعار النفط تعاود الارتفاع عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة ، بعد تقلبات حادة في اليوم السابق ، حيث يراهن المستثمرون على أن الإصدارات المنسقة المحتملة من الاقتصادات الرئيسية لاحتياطياتهم من النفط الخام الرسمية قد يكون لها تأثير أقل على الأسواق مما كان متوقعًا.

وارتفع خام برنت 73 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 81.97 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الخميس قبل أن يرتد ليغلق مرتفعا 1.2 بالمئة.

و ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم ديسمبر 82 سنتًا ، أو 1٪ ، عند 79.83 دولارًا للبرميل ، بعد أن تأرجح خلال نطاق يزيد عن 2 دولار في الجلسة السابقة قبل الإغلاق.

وينتهي عقد ديسمبر يوم الجمعة وتحولت معظم أنشطة التداول إلى العقود الآجلة لشهر يناير ، والتي ارتفعت 67 سنتًا ، أو 0.9٪ ، عند 79.08 دولارًا للبرميل.

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