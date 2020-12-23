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أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد هبوط

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-23T10:59:21+0000
أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد هبوط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف ظهر اليوم الأربعاء، بعد تراجعات صباحية لأكثر من 1%، جراء مخاوف سلالة جديدة لكورونا.

ورغم زيادة غير متوقعة لمخزونات النفط الأميركية، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بكوفيد-19 طال انتظارها، إلا أن التفاؤل غلب على أداء المتعاملين.

ونتيجة لذلك ارتفع خام برنت في التعاملات الفورية، 0.3% إلى 50.22 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10.41 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع الخام الأميركي 0.2% إلى 47.16 دولارا للبرميل.، بعد ان هبط كلا العقدين بنحو 2% أمس الثلاثاء في تراجع للجلسة الثانية على التوالي.

وإلى جانب الشكوك التي تكتنف الوضع في الولايات المتحدة، لا تزال سوق النفط متوترة بشأن تعافي الطلب، إذ تعصف ببريطانيا سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا، مما حدا بالكثير من البلدان لإغلاق حدودها أمامها.

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