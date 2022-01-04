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أسعار النفط تصعد فوق 80 دولاراً مع اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-04T15:55:05+0000
أسعار النفط تصعد فوق 80 دولاراً مع اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة يوم الثلاثاء، إذ اتفق منتجو أوبك+ على التمسك بالزيادة المقررة لشهر فبراير شباط استنادا إلى مؤشرات بأن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا لن يكون لها سوى تأثير محدود على الطلب.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.50 دولار، أي نحو اثنين بالمئة، إلى 80.48 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش. وصعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار، أو اثنين بالمئة، إلى 77.56 دولاراً للبرميل.

وقالت أربعة مصادر في أوبك + لرويترز إن المجموعة اتفقت يوم الثلاثاء على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في فبراير شباط استنادا إلى توقعها بأن السلالة أوميكرون سيكون لها تأثير قصير الأجل على الطلب.

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