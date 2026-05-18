أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في أسبوعين وسط تصاعد توترات المنطقة

واصلت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، تحقيق مكاسب قوية لتسجل أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين، مدفوعة بتصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات، إلى جانب تراجع الآمال بإيجاد تسوية تنهي الصراع المرتبط بإيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.44 دولار، أو ما يعادل 1.32%، لتصل إلى 110.70 دولارات للبرميل، بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ الخامس من أيار الجاري، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.84 دولار، أو 1.75%، ليبلغ 107.26 دولارات للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الرابع من أيار.

ويأتي هذا الارتفاع بعد مكاسب تجاوزت 7% خلال الأسبوع الماضي، في ظل تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز، مع استمرار الهجمات على السفن واحتدام التوترات العسكرية في المنطقة.

وأثارت الضربة التي استهدفت محطة براكة النووية في الإمارات، إلى جانب إعلان السعودية اعتراض ثلاث طائرات مسيرة دخلت من المجال الجوي العراقي، مخاوف الأسواق من اتساع رقعة التصعيد وتأثيره المباشر على أمن الطاقة في الخليج.

في السياق ذاته، من المتوقع أن يناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال اجتماع مع كبار مستشاري الأمن القومي، خيارات التحرك العسكري المتعلقة بإيران، الأمر الذي عزز حالة القلق في الأسواق ودفع أسعار الخام إلى مزيد من الارتفاع.