أسعار النفط تواصل الانخفاض بفعل رسوم ترامب ومخاوف حرب تجارية عالمية

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط تكبد الخسائر، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، متجهة صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في عدة أشهر على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأثارت مخاوف من حرب تجارية عالمية قد تؤثر على الطلب على النفط.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 69.83 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0157 بتوقيت غرينتش، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 66.63 دولارا.

ويتجه خام برنت لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لأكبر خسارة منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير.

وتأثر الاتجاه الهبوطي أيضا بقرار منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها ضمن أوبك+ المضي في خططهم لزيادة إنتاج النفط، وتهدف الخطط حاليا إلى إعادة 411 ألف برميل يوميا إلى السوق في مايو ارتفاعا من 135 ألف برميل يوميا كما كان مخططا له في البداية.

وبدأ الخامان القياسيان في تسجيل هبوط كبير منذ المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب بعد ظهر الأربعاء وشهد الإعلان عن فرض رسوم جمركية أساسية بعشرة في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوم أعلى على العشرات من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.

وجرى استثناء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الشاملة الجديدة التي فرضها ترامب، إلا أن هذه السياسات بشكل عام قد تؤدي إلى تصاعد التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتأجيج النزاعات التجارية، مما سيلقي بظلاله على أسعار النفط.