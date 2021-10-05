أسعار النفط تسجل اعلى مستوياتها في 3 سنوات مع الالتزام بزيادة الإنتاج

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات على الأقل لتواصل المكاسب التي تحققت خلال الجلسة السابقة بعد أن أعلن كبار منتجي النفط في العالم التزامهم بسياسة إنتاجهم الحالية والإبقاء على سقف لإمدادات الخام.

وارتفع خام برنت 21 سنتاً أو 0.26 بالمئة إلى 81.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش بعد أن صعد 2.5 بالمئة يوم الاثنين، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتًا أو 0.13٪ إلى 77.70 دولارًا ، بعد ارتفاعه 2.3٪ في الجلسة السابقة.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، والمعروفة باسم أوبك+، يوم أمس الاثنين إنها ستبقي على اتفاق لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي فقط، متجاهلة دعوات من الولايات المتحدة والهند لزيادة الإنتاج.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بعد المحادثات إنه يعتقد أن السوق متوازنة الآن.

واتفقت أوبك+ في يوليو/ تموز على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً كل شهر حتى أبريل/ نيسان 2022، على الأقل للتخلص تدريجياً خفض إنتاج حجمه 5.8 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

وارتفعت أسعار النفط بالفعل أكثر من 50٪ هذا العام، وهو الارتفاع الذي أضاف إلى الضغوط التضخمية التي تشعر الدول المستهلكة للنفط الخام بأنها ستؤدي إلى عرقلة التعافي من الوباء.