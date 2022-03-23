سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار النفط تستمر بالارتفاع بعد انخفاض المخزونات الأمريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-23T04:35:08+0000
أسعار النفط تستمر بالارتفاع بعد انخفاض المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ تحولت أسعار النفط إلى الارتفاع يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية تراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما يؤكد مدى شح الإمدادات العالمية وسط تضرر الإنتاج الروسي من العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.77 دولار أو 1.53 بالمئة إلى 117.25 دولارا للبرميل في الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.41 بالمئة إلى 111.76 دولاراً للبرميل.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 4.3 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 18 مارس آذار .

بينما تراجعت الأسعار يوم الثلاثاء حيث بدا أنه من غير المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي، لا تزال السوق في حالة توتر بسبب احتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا عندما يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن مع القادة الأوروبيين يوم الخميس لمناقشة الغزو الروسي لاوكرانيا، التي تسميها موسكو "عملية خاصة".

related

هبوط النفط يتسبب بخسائر في 6 بورصات عربية

Date: 2019-10-29 20:04:18
هبوط النفط يتسبب بخسائر في 6 بورصات عربية

النفط يتجه صوب ثالث مكسب أسبوعي على التوالي

Date: 2020-11-20 07:05:16
النفط يتجه صوب ثالث مكسب أسبوعي على التوالي

النفط ينخفض بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وزيادة المعروض

Date: 2020-10-28 05:28:12
النفط ينخفض بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وزيادة المعروض

أسعار النفط في ارتفاع مع استمرار إيقاف الحفارات الامريكية

Date: 2020-08-31 05:58:34
أسعار النفط في ارتفاع مع استمرار إيقاف الحفارات الامريكية

استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا

Date: 2022-02-16 05:26:18
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا

رغم اتفاق اوبك .. توقعات بتدني سعر برميل النفط لـ10 دولارات

Date: 2020-04-19 22:41:46
رغم اتفاق اوبك .. توقعات بتدني سعر برميل النفط لـ10 دولارات

اسعار النفط ترتفع بعد انخفاض حاد

Date: 2021-07-21 11:21:15
اسعار النفط ترتفع بعد انخفاض حاد

النفط يواصل مكاسبه وبرنت يلامس 74 دولارا

Date: 2021-09-14 05:32:44
النفط يواصل مكاسبه وبرنت يلامس 74 دولارا