أسعار النفط تستمر بالارتفاع بعد انخفاض المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ تحولت أسعار النفط إلى الارتفاع يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات صناعية تراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما يؤكد مدى شح الإمدادات العالمية وسط تضرر الإنتاج الروسي من العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.77 دولار أو 1.53 بالمئة إلى 117.25 دولارا للبرميل في الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.41 بالمئة إلى 111.76 دولاراً للبرميل.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 4.3 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 18 مارس آذار .

بينما تراجعت الأسعار يوم الثلاثاء حيث بدا أنه من غير المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي، لا تزال السوق في حالة توتر بسبب احتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا عندما يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن مع القادة الأوروبيين يوم الخميس لمناقشة الغزو الروسي لاوكرانيا، التي تسميها موسكو "عملية خاصة".