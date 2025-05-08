أسعار النفط تستقر وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف العرض

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن هبطت أكثر من دولار في الجلسة السابقة مع تأثر معنويات المستثمرين بحالة عدم اليقين بشأن نتائج محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 61.12 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات، أي بنسبة 0.1%، ليصل إلى 58.12 دولاراً للبرميل عند الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش. وكان كلا العقدين قد انخفض بنسبة 1.7% يوم أمس الأربعاء، إذ شكك المستثمرون في إمكانية تحقيق تقدم في محادثات التجارة المقبلة.

وسيجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع كبير المسؤولين الاقتصاديين الصينيين في 10 أيار/ مايو الجاري في سويسرا لإجراء مفاوضات بشأن الحرب التجارية التي تُزعزع الاقتصاد العالمي.

ويُعدّ البلدان أكبر اقتصادين في العالم، ومن المرجح أن تُؤدي الاضطرابات الناجمة عن نزاعهما التجاري إلى انخفاض نمو استهلاك النفط الخام.

ومما يزيد من المخاوف بشأن ضعف الطلب ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف بين المحللين من أن الاستهلاك لا يتزايد مع دخول الولايات المتحدة فترة الطلب الصيفي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، ستزيد منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، المعروفون باسم "أوبك+"، إنتاجها النفطي، مما يزيد الضغوطعلىالأسعار.