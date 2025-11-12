أسعار النفط تستقر وسط توقعات بإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار النفط، الأربعاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، وسط توقعات بأن إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة قد يعزز الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وتراجعت عقود خام برنت بمقدار 8 سنتات، أو ما يعادل 0.12%، لتسجل 65.08 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت بنسبة 1.7% في جلسة الثلاثاء.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات، أو 0.11%، ليصل إلى 60.97 دولاراً للبرميل، بعد مكاسب بلغت 1.5% في الجلسة السابقة.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الأربعاء، على مشروع قانون تمت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، يقضي بإعادة تمويل الوكالات الحكومية حتى 30 يناير المقبل.

ويساهم إنهاء الإغلاق الحكومي، الذي تسبب خلال الأيام الماضية في تعطيل عشرات الآلاف من الرحلات الجوية، في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة استهلاك وقود الطائرات مع اقتراب موسم العطلات في الولايات المتحدة.

وعلى جانب الإمدادات، بدأت تظهر تداعيات العقوبات الأميركية على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل و روسنفت، ما قد يحد من المعروض ويدعم الأسعار.

وذكرت وكالة "رويترز" أن شركة يان تشانغ بتروليوم الصينية تبحث عن نفط غير روسي في أحدث مناقصة لها، بينما أغلقت شركة لويانغ بتروكيميكال التابعة لسينوبك إحدى وحداتها للصيانة نتيجة غير مباشرة للعقوبات.

وكانت هذه العقوبات، التي فُرضت الشهر الماضي، أول عقوبات مباشرة على روسيا يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية.