أسعار النفط تستقر وسط ترقب لتأثير فرض رسوم جديدة على الهند

شفق نيوز - أربيل

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، إذ تترقب السوق تأثير فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على الهند، رداً على مشترياتها من الإمدادات الروسية.

وتفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة تبلغ 25% على الصادرات الهندية اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ 04:01 بتوقيت غرينتش، ليصل إجمالي الرسوم إلى 50%، وهي من بين أعلى الرسوم التي فرضتها واشنطن.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن رفع الرسوم يعود إلى شراء الهند للنفط الروسي، والذي زاد في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا. وقد دفعت العقوبات الغربية روسيا إلى تخفيض أسعار شحناتها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين لتصل إلى 67.24 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 01:33 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 63.25 دولاراً.

وكان كلا العقدين قد انخفض بأكثر من 2% أمس الثلاثاء، بعد أن بدآ الأسبوع عند أعلى مستوى لهما في أسبوعين.

وقال دانييل هاينز، كبير محللي السلع الأولية لدى "إيه.إن.زد"، في مذكرة اليوم الأربعاء: "لا يزال المستثمرون قلقين، إذ تترقب السوق الرسوم الجمركية الإضافية على الهند رداً على مشترياتها من النفط الخام الروسي".

وكانت شركات التكرير الهندية قد خفضت مشترياتها من النفط الخام الروسي في البداية، عقب إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية، وبعد تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على مصفاة "نايارا إنرجي" الهندية المدعومة من روسيا.

وقالت مصادر في شركتي "إنديان أويل" و"بهارات بتروليوم" الأسبوع الماضي إن شركتي التكرير المملوكتين للدولة استأنفتا شراء الإمدادات الروسية لشهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول.

وأعلنت "إنديان أويل"، أكبر شركة تكرير في البلاد، أنها ستواصل شراء النفط الروسي بحسب المعطيات الاقتصادية.