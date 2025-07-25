أسعار النفط تستقر وتتجه نحو تحقيق مكاسب اسبوعية مدعومة بآمال صفقات تجارية

شفق نيوز - أربيل

حافظت أسعار النفط على استقرارها بشكل كبير في التداولات الآسيوية، يوم الجمعة، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، مدعومة بآمال إبرام المزيد من صفقات التجارة الأمريكية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب.

كما دعمت تقارير إعلامية عن تخفيضات متوقعة في صادرات البنزين الروسية أسعار النفط الخام.

و ارتفعت عقود خام برنت و التي تنتهي في سبتمبر بنسبة 0.2% إلى 69.29 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت أيضًا عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 66.13 دولاراً للبرميل.

وقفز كلا العقدين بأكثر من 1% يوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات انخفاضًا حادًا في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وأظهرت تقارير إعلامية أن اتفاقية تجارية محورية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقترب من الاكتمال، مع فرض تعريفات بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، لتحل محل رسوم بنسبة 30% كان مهددًا بفرضها اعتبارًا من 1 آب/ غسطس.

وفي الهند، قال وزير التجارة بيوش جويال إنه متفائل بأن بلاده يمكن أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب التعريفات المهدد بها بنسبة 26%.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس ترامب يوم الأربعاء عن صفقة تجارية بين واشنطن وطوكيو، خفضت معدلات التعريفات إلى 15% على جميع السلع اليابانية المستوردة، من 25% كان مقترحًا سابقًا.

وعزز ذلك الشعور بأن دولًا أخرى يمكن أن تتوصل أيضًا إلى اتفاقيات مواتية قبل الموعد النهائي.

ويؤدي تخفيف التوترات التجارية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والتجارة عبر الحدود، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على النفط من خلال زيادة استخدام الطاقة في النقل والصناعة.